7 из 10 лучших боёв в UFC по продажам PVP проходили с участием Конора Макгрегора

Бои с участием ирландского бойца ММА Конора Макгрегора, состоявшиеся под эгидой UFC, занимают лидирующие позиции по продажам PVP (платных трансляций), сообщает Mirror. Из десяти лучших поединков по этому показателю семь проходили с участием Макгрегора. Более того, первая пятёрка сформирована также из боёв Конора.
Десятка лучших боёв UFC по продажам PVP:
1. UFC 229: Хабиб Нурмагомедов — Макгерогор (2,4 млн зрителей)
2. UFC 257: Дастин Порье — Макгрегор (1,6 млн)
3. UFC 202: Нейт Диаз – Макгрегор (1,6 млн)
4. UFC 246: Макгрегор — Дональд Серроне (1,35 млн)
5. UFC 196: Макгрегор — Нейт Диаз (1,3 млн)
6. UFC 251: Камару Усман — Хорхе Масвидаль (1,3 млн)
7. UFC 205: Эдди Альварес – Макгрегор (1,3 млн)
8. UFC 194: Жозе Альдо – Макгрегор (1,2 млн)
9. UFC 116: Брок Леснар — Шейн Карвин (1,16 млн)
10. UFC 139: Ронда Роузи — Холли Холм (1,1 млн).
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