Ковингтон: наверное, Порье снова побьёт Макгрегора, но в этом нет ничего выдающегося
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Американский боец ММА Колби Ковингтон поделился ожиданиями от поединка своего соотечественника Дастина Порье с ирландцем Конором Макгрегором. Соперники проведут уже третий бой. Он состоится в ночь на 11 июля мск.
«Да, Порье, наверное, снова побьёт Конора. Но о чём мы говорим? О победе над парнем, у которого уже нет мотивации в спорте. Я люблю Конора, у него была выдающаяся карьера, он творит великие вещи в спорте. Но время ушло.
Очевидно, что он не тренируется каждый день, не совершенствует своё мастерство, думает о других вещах, которые наполнят его карман и банковский счёт.
Просто у Конора уже нет былого голода до побед. Он стал другим, это конец пути. Нет ничего выдающегося в том, чтобы побить его», — цитирует Ковингтона MMA Fighting.
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