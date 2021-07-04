«Ты никогда не был величайшим в истории». Вердум бросил вызов Фёдору Емельяненко

Бразильский боец ММА Фабрисиу Вердум вызвал на бой российского тяжеловеса Фёдора Емельяненко. Ранее было объявлено, что легендарный боец ММА проведёт очередной поединок на первом турнире в истории Bellator в России. При этом сообщалось, что пока соперник Емельяненко ещё неизвестен.

«Если Фёдор хочет мою месть, то ок, я готов поехать в Россию! И Фёдор никогда не был величайшим в истории, ведь я уничтожил его. Эй, Скотт Кокер, давай сделаем это», — написал Вердум в своём «твиттере», отметив президента Bellator Кокера.

Фёдор Емельяненко проведёт следующий поединок 23 октября в Москве. Бой с его участием станет главным событием шоу. Напомним, Фёдор Емельяненко не появлялся в октагоне с декабря 2019 года. Тогда он нокаутировал экс-бойца UFC Куинтона Джексона. Та схватка прошла в Японии. В 2020 году Емельяненко не удалось выступить. Сначала этому помешали жёсткие ограничительные меры, связанные с пандемией коронавируса. А позже боец и сам заразился COVID-19.

Всего в смешанных единоборствах Емельяненко провёл 46 поединков. В них он одержал 39 побед, шесть раз Фёдор проигрывал, ещё одна схватка была признана несостоявшейся.

Емельяненко и Вердум встречались в 2010 году, тогда сенсационную победу одержал бразилец.