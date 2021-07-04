Макгрегору потребовалась помощь охраны, чтобы выбраться из окружения толпы фанатов

Ирландский боец Конор Макгрегор порадовал своих фанатов неожиданным появлением в одном из ресторанов в США. У здания собралась огромная толпа болельщиков, которая быстро окружила люксовый автомобиль звезды UFC. Макгрегор дружелюбно приветствовал фанатов, но затем ему потребовалась помощь секьюрити, чтобы выбраться из кольца болельщиков.

Видео инцидента Конор выложил в собственном «инстаграме». Также ирландец поздравил жителей США с Днём независимости, который празднуется 4 июля.

Видео можно посмотреть в «инстаграме» Макгрегора.

В ночь с 10 на 11 июля мск Конор проведёт третий поединок с Дастином Порье. Первый бой, проходивший в 2014 году, завершился победой Макгрегора. В 2021 году Порье взял убедительный реванш, нокаутировав соперника.