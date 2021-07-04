Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом Вкус игры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Макгрегору потребовалась помощь охраны, чтобы выбраться из окружения толпы фанатов

Макгрегору потребовалась помощь охраны, чтобы выбраться из окружения толпы фанатов
Комментарии

Ирландский боец Конор Макгрегор порадовал своих фанатов неожиданным появлением в одном из ресторанов в США. У здания собралась огромная толпа болельщиков, которая быстро окружила люксовый автомобиль звезды UFC. Макгрегор дружелюбно приветствовал фанатов, но затем ему потребовалась помощь секьюрити, чтобы выбраться из кольца болельщиков.

Видео инцидента Конор выложил в собственном «инстаграме». Также ирландец поздравил жителей США с Днём независимости, который празднуется 4 июля.

Видео можно посмотреть в «инстаграме» Макгрегора.

В ночь с 10 на 11 июля мск Конор проведёт третий поединок с Дастином Порье. Первый бой, проходивший в 2014 году, завершился победой Макгрегора. В 2021 году Порье взял убедительный реванш, нокаутировав соперника.

Новость по теме
Ковингтон: наверное, Порье снова побьёт Макгрегора, но в этом нет ничего выдающегося
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021