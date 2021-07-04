Майк Тайсон рассказал, кого считает лучшим боксёром мира

Экс-чемпион мира в тяжёлом весе Майк Тайсон признался, что считает чемпиона WBA в первом полусреднем весе Джервонту Дэвиса сильнейшим боксёром мира вне зависимости от весовой категории.

«Думаю, что Джервонта Дэвис является лучшим боксёром мира в настоящее время. Нет никаких сомнений», — цитирует Тайсона Boxing Insider.

Ранее стало известно, что Дэвису грозит уголовное наказание. Боксёру предъявлены обвинения по инциденту, случившемуся ещё в ноябре минувшего года. Тогда американец, передвигаясь за рулём элитного автомобиля Lamborghini Uris, проехал на красный свет, в результате чего спровоцировал ДТП с машиной Toyota Solara. В результате аварии пострадали четыре человека, но сам виновник происшествия скрылся. Всего по делу Дэвису предъявили 14 пунктов обвинения.

Положение американца усугубляется и тем, что на момент аварии он не имел права находиться за рулём, так как был лишён водительского удостоверения. Если Дэвиса признают виновным по всем пунктам, то ему грозит 7 лет и 55 дней заключения в тюрьме. Дело передано в суд, но его дата ещё не оглашена.