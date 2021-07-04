Орловский: если Фёдор Емельяненко не ударит ведром через задницу, дос Сантос его перебьёт

Белорусский боец ММА Андрей Орловский поделился мнением о возможном поединке россиянина Фёдора Емельяненко и бразильца Джуниора дос Сантонса. Лига Bellator уже анонсировала следующий бой Емельяненко. Его поединок возглавит первый в истории турнир Bellator в России, который состоится 23 октября в Москве. При этом соперник Фёдора пока неизвестен.

«У Емельяненко и дос Сантоса одни и те же удары, которые они бьют из года в год и роняют людей. Если бы бой перешёл в партер, мне было бы интересно посмотреть на самбиста Емельяненко и черного пояса по джиу-джитсу дос Сантоса. Я с ним боролся, Олейник тоже. А по рукам, если Емельяненко не ударит ведром через задницу, дос Сантос его перебьёт», — сказал Орловский на YouTube-канале «Ушатайка: «Спорт-Экспресс».

По контракту с Bellator у Емельяненко остаётся два боя.