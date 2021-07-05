Макгрегор рассказал, как собирается победить Порье

Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор рассказал о плане на третий поединок с американцем Дастином Порье. Бой состоится на турнире UFC в ночь на 11 июля мск.

«Я хорошо приложусь по его голове. Использую обширный боевой арсенал, можете не сомневаться. Он хочет видеть смешанные единоборства? Он их получит.

В последнее время Дастин слишком много говорил. Он заплатит за всё, пусть не ждёт ничего хорошего. Всё это время я упорно тренировался. Я сосредоточен на полном погружении в ММА. Я вернулся к истокам», — сказал Макгрегор в видеоролике, который опубликован у него в Instagram.

Бойцы уже провели два поединка. Первый бой, проходивший в 2014 году, завершился победой Макгрегора нокаутом. В бое-реванше в начале 2021 года убедительную победу одержал Порье, также нокаутировавший оппонента.