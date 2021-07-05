Орловский: если Волков не бздун, пусть дерётся со мной

Белорусский боец ММА Андрей Орловский вновь обратился к россиянину Александру Волкову. Ранее Орловский вызвал Волкова на поединок. Как признался белорус, его задело интервью Волкова от 2017 года, в котором он говорил о нынешнем чемпионе UFC Фрэнсисе Нганну. Тогда Волков напомнил, что Нганну на тот момент победил лишь Орловского, которого «уже все побили».

«Я вызываю Волкова на бой без всяких задних мыслей. Сейчас начнут снова говорить, что Орловский против русских. Ничего против не имею. У меня жена русская. Волков говорил, что в случае чего будет готов сразиться со мной, что его ничего со мной не связывает. Если такой бой случится — супер. Если нет, будем двигаться дальше.

Если он не бздун, пускай подерётся со мной. Если, как он говорит, Орловского все били, я готов. Зацепило. Аж хохолок ощетинился у старого пса Питбуля. Пускай ответит что-то. Я готов», — сказал Орловский на YouTube-канале Александра Лютикова.