Менеджер назвал причину поражения А. Емельяненко в бою с Исмаиловым

Менеджер Александра Емельяненко Азамат Бостанов рассказал, почему его клиент проиграл минувшим летом средневесу Магомеду Исмаилову. По его словам, главная причина неудачи крылась в недооценке соперника.



«Я считаю, что у „Ахмата“ удалось восстановить Емельяненко, как спортсмена. У него не было никаких приключений во время пребывания в Грозном. Что касается самого поединка, то там дело было в упрямстве Александра. Недооценка соперника и самонадеянность. Я общался с Асланбеком Бадаевым. Он рассказывал, что Александр вообще не проводил спаррингов. Он делал только кросс-фит и работал на мешках. Магомед же выбирал себе огромных соперников. Он дрался с теми, кто в несколько раз был выше него. Он готовился под соперника. Александр же полагался на антропометрию. Исмаилов же вёл конкретную подготовку и заслужил победу», — рассказал Бостанов в интервью, размещённом на канале «Вестник ММА» в YouTube.

В настоящее время Александр Емельяненко находится на сборах в Карачаево-Черкесии. Всего на счету Емельяненко 28 побед, восемь поражений и одна ничья.

