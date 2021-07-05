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Хабиб Нурмагомедов рассказал, о чём жалеет больше всего

Хабиб Нурмагомедов рассказал, о чём жалеет больше всего
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Бывший чемпион UFC в лёгкой весовой категории Хабиб Нурмагомедов рассказал, что больше всего жалеет о времени, которое потратил впустую.

«Больше всего я жалею о времени, которое я потратил впустую», — написал Нурмагомедов в своём «инстаграме».

В октябре 2020 года 32-летний Нурмагомедов одержал победу над Джастином Гэтжи на турнире UFC 254, применив удушающий приём «треугольник» во втором раунде. После боя россиянин объявил о завершении карьеры. На его счету 29 побед в 29 поединках в MMA, в том числе 13 побед в 13 боях в UFC. Поединок с Гэтжи стал для Хабиба первым с тех пор, как из жизни ушёл его отец Абдулманап Нурмагомедов. 19 марта 2021 года президент UFC Дана Уайт официально подтвердил, что Нурмагомедов завершил карьеру.

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