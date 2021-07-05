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Александра Поветкина исключили из рейтинга WBC

Александра Поветкина исключили из рейтинга WBC
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Российский боксёр Александр Поветкин исключён из рейтинга Всемирного боксерского совета (WBC), сообщает ТАСС со ссылкой на источники в WBC.

13 июня Поветкин объявил о завершении карьеры. Он заслуженный мастер спорта России, чемпион Олимпийских игр, чемпион мира, двукратный чемпион Европы, чемпион Игр доброй воли в весовой категории свыше 91 кг, чемпион России в категории до 91 кг и свыше 91 кг в любителях. Среди профессионалов бывший временный чемпион мира по версии WBC (2020—2021), регулярный чемпион мира по версии WBA (2011—2013), WBC Silver (2014—2016), WBO International (2017—2018) и WBA Inter-Continental (2017—2018) в тяжёлом весе.

Ранее бывший чемпион WBA и IBF в первом тяжёлом весе, россиянин Денис Лебедев выразил мнение, что Поветкин может возобновить карьеру.

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