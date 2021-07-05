Александра Поветкина исключили из рейтинга WBC

Российский боксёр Александр Поветкин исключён из рейтинга Всемирного боксерского совета (WBC), сообщает ТАСС со ссылкой на источники в WBC.
13 июня Поветкин объявил о завершении карьеры. Он заслуженный мастер спорта России, чемпион Олимпийских игр, чемпион мира, двукратный чемпион Европы, чемпион Игр доброй воли в весовой категории свыше 91 кг, чемпион России в категории до 91 кг и свыше 91 кг в любителях. Среди профессионалов бывший временный чемпион мира по версии WBC (2020—2021), регулярный чемпион мира по версии WBA (2011—2013), WBC Silver (2014—2016), WBO International (2017—2018) и WBA Inter-Continental (2017—2018) в тяжёлом весе.
Ранее бывший чемпион WBA и IBF в первом тяжёлом весе, россиянин Денис Лебедев выразил мнение, что Поветкин может возобновить карьеру.
- 5 июля 2021
-
02:11
-
01:53
-
01:15
-
00:49
-
00:28
- 4 июля 2021
-
23:52
-
22:36
-
20:37
-
19:29
-
17:40
-
17:22
-
15:43
-
14:36
-
14:13
-
13:31
-
11:43
-
10:08
-
09:58
-
01:42
-
00:51
- 3 июля 2021
-
23:59
-
22:46
-
21:39
-
20:47
-
19:38
-
18:58
-
17:44
-
15:47
-
15:28
-
14:52
-
13:32
-
12:26
-
11:16
-
10:08
-
09:53