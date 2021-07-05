Порье дал совет Макгрегору перед их третьим боем в UFC

Бывший временный чемпион UFC Дастин Порье поделился ожиданиями от предстоящего боя с экс-чемпионом UFC в двух весовых категориях Конором Макгрегором.

«Я думаю, Конор снова сойдёт с ума, я почти уверен. Насколько ты сумасшедший? В прошлый раз тебя нокаутировали. Мы переводим вас в режим полёта на глазах у всего мира в Абу-Даби. Что ты можешь сказать? На месте Конора я бы попытался пробить меня как можно раньше и сбить с ритма, поскольку если бой перейдёт во второй, третий, четвёртый раунд, то я одержу победу», — приводит слова Порье Sherdog.

Третий бой Конора Макгрегора и Дастина Порье состоится в ночь с 10 на 11 июля мск. В первом бою, состоявшемся в сентябре 2014 года, ирландец нокаутировал американца в первом раунде. Во втором поединке, прошедшем в январе 2021 года, Дастин взял реванш, нокаутировав Конора во втором раунде.