Порье дал совет Макгрегору перед их третьим боем в UFC

Бывший временный чемпион UFC Дастин Порье поделился ожиданиями от предстоящего боя с экс-чемпионом UFC в двух весовых категориях Конором Макгрегором.
«Я думаю, Конор снова сойдёт с ума, я почти уверен. Насколько ты сумасшедший? В прошлый раз тебя нокаутировали. Мы переводим вас в режим полёта на глазах у всего мира в Абу-Даби. Что ты можешь сказать? На месте Конора я бы попытался пробить меня как можно раньше и сбить с ритма, поскольку если бой перейдёт во второй, третий, четвёртый раунд, то я одержу победу», — приводит слова Порье Sherdog.
Третий бой Конора Макгрегора и Дастина Порье состоится в ночь с 10 на 11 июля мск. В первом бою, состоявшемся в сентябре 2014 года, ирландец нокаутировал американца в первом раунде. Во втором поединке, прошедшем в январе 2021 года, Дастин взял реванш, нокаутировав Конора во втором раунде.
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