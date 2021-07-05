«Начни менять себя и свою жизнь, ты сможешь». А. Емельяненко выложил мотивирующий пост
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Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко выложил в «Инстаграме» мотивирующий пост.
«Завтра начинается новая неделя и новые вызовы самому себе. Начни менять себя и свою жизнь, ты сможешь!» — написал Емельяненко в соцсети.
В настоящее время Александр Емельяненко находится на сборах в Карачаево-Черкесии. Последний поединок российский спортсмен провёл в июле 2020 года. Тогда на турнире промоушена Absolute Championship Akhmat (ACA) в Сочи его нокаутировал Магомед Исмаилов, который специально ради этого боя поднялся в тяжёлую весовую категорию. Всего на счету Емельяненко 28 побед, восемь поражений и одна ничья.
Ранее Емельяненко показал, как занимается на брусьях на свежем воздухе.
Новость по темеАлександр Емельяненко показал, как занимается на брусьях. Видео
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