Бойцу MMA Артёму Тарасову грозит до трёх лет тюрьмы за драку на вокзале

Боец MMA и видеоблогер Артём Тарасов рискует сесть в тюрьму на три года. Об этом информирует РЕН ТВ. Ранее сообщалось, что Тарасову, который в апреле спровоцировал драку на вокзале, вменяют причинение вреда здоровью средней степени.

«Дознанием Санкт-Петербургского линейного управления МВД России на транспорте возбуждено уголовное дело в отношении гражданина 1990 года рождения по ч. 1 ст. 112 УК РФ «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». Указанный гражданин на платформе Московского вокзала ударил одного из пассажиров по лицу в текущем году. Максимальная санкция для данной статьи предусматривает лишение свободы до трёх лет», — сообщила сотрудник пресс-службы УТ МВД России по СЗФО Ольга Волкова.

Инцидент с участием Тарасова случился в апреле, когда полиция задержала спортсмена и его друга Никиту Солонина за драку в поезде Москва — Санкт-Петербург. У них произошёл конфликт с вице-президентом одного из банков Андреем Сорокиным. Сообщалось, что один из задержанных ударил соперника по лицу. Сам Тарасов утверждал, что его оппонент грозился ему связями в полиции. Вскоре они были отпущены.

Что касается достижений Тарасова и Солонина в ММА, то первый на профессиональном уровне одержал шесть побед в семи встречах, а второй — пять побед в семи поединках.