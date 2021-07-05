Хабиб Нурмагомедов: они меня вспомнят, но будет уже поздно. История меня оправдает

Боец UFC Тагир Уланбеков выложил в «Инстаграме» видео, в котором показано, как бывший чемпион лиги в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов совершает пробежку. Видео снято в Сан-Хосе (штат Калифорния, США), где в настоящее время находятся Нурмагомедов и бойцы из его команды.
«Потом они меня вспомнят, но уже будет поздно. Знаешь почему? К этому времени история меня оправдает. Не мешай мне бегать», — сказал Нурмагомедов в видео.
Посмотреть видео можно в «инстаграме» Тагира Уланбекова.
В октябре 2020 года Хабиб Нурмагомедов одержал победу над Джастином Гэтжи на турнире UFC 254, применив удушающий приём «треугольник» во втором раунде. После боя россиянин объявил о завершении карьеры. На его счету 29 побед в 29 поединках в MMA, в том числе 13 побед в 13 боях в UFC. Поединок с Гэтжи стал для Хабиба первым с тех пор, как из жизни ушёл его отец Абдулманап Нурмагомедов. 19 марта 2021 года президент UFC Дана Уайт официально подтвердил, что Нурмагомедов завершил карьеру.
- 5 июля 2021
-
09:00
-
08:48
-
08:33
-
08:04
-
06:17
-
04:58
-
03:19
-
02:11
-
01:53
-
01:15
-
00:49
-
00:28
- 4 июля 2021
-
23:52
-
22:36
-
20:37
-
19:29
-
17:40
-
17:22
-
15:43
-
14:36
-
14:13
-
13:31
-
11:43
-
10:08
-
09:58
-
01:42
-
00:51
- 3 июля 2021
-
23:59
-
22:46
-
21:39
-
20:47
-
19:38
-
18:58
-
17:44
-
15:47