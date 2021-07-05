Хабиб Нурмагомедов: они меня вспомнят, но будет уже поздно. История меня оправдает

Боец UFC Тагир Уланбеков выложил в «Инстаграме» видео, в котором показано, как бывший чемпион лиги в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов совершает пробежку. Видео снято в Сан-Хосе (штат Калифорния, США), где в настоящее время находятся Нурмагомедов и бойцы из его команды.

«Потом они меня вспомнят, но уже будет поздно. Знаешь почему? К этому времени история меня оправдает. Не мешай мне бегать», — сказал Нурмагомедов в видео.

Посмотреть видео можно в «инстаграме» Тагира Уланбекова.

В октябре 2020 года Хабиб Нурмагомедов одержал победу над Джастином Гэтжи на турнире UFC 254, применив удушающий приём «треугольник» во втором раунде. После боя россиянин объявил о завершении карьеры. На его счету 29 побед в 29 поединках в MMA, в том числе 13 побед в 13 боях в UFC. Поединок с Гэтжи стал для Хабиба первым с тех пор, как из жизни ушёл его отец Абдулманап Нурмагомедов. 19 марта 2021 года президент UFC Дана Уайт официально подтвердил, что Нурмагомедов завершил карьеру.