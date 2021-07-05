А. Емельяненко: есть ещё порох. Повоюем

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко рассказал, как проводит тренировки. В настоящий момент спортсмен находится на сборах в Карачаево-Черкесии.

«Тренировочный процесс идёт отлично, нагрузки увеличиваю с каждым днём. Есть ещё порох, повоюем», — написал Емельяненко в «Инстаграме», прикрепив текст к своему фото.

Посмотреть фото можно в «инстаграме» Александра Емельяненко.

Последний поединок Александр Емельяненко провёл в июле 2020 года. Тогда на турнире промоушена Absolute Championship Akhmat (ACA) в Сочи его нокаутировал Магомед Исмаилов, который специально ради этого боя поднялся в тяжёлую весовую категорию. Всего на счету российского спортсмена 37 поединков в смешанных единоборствах, в которых он одержал 28 побед и потерпел восемь поражений, ещё один бой закончился вничью.