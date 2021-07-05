Боец MMA пропустил мощный удар и без сознания рухнул на настил. Видео

На турнире промоушена Cage Fury Fighting Championships 98, который прошёл в Филадельфии (США) в минувшие выходные, зрители стали свидетелями яркого нокаута в поединке Джозефа Шика и Закари Берханса.

Во втором раунде бойцы приступили к резкому обмену ударами. Берханс пропустил один из ударов Шика и без сознания рухнул на настил.

Посмотреть соответствующее видео можно в «инстаграме» Cage Fury MMA (CFFC). Права на видео принадлежат UFC.

35-летний Шик одержал третью победу в смешанных единоборствах, помимо этого, на его счету два поражения. Что касается Берханса, то это поражение стало для него пятым в MMA, также у него три победы.

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