Бывший претендент на титул UFC опубликовал заявление после страшного ДТП

Бывший претендент на титул UFC в наилегчайшем весе, американский боец ММА Джон Додсон опубликовал заявление в связи с ДТП, в которое он попал. Ранее менеджер бойца Рикки Коттенстетт опубликовал фотографию перевёрнутой машины и сообщил об аварии. Также он призвал пользователей собрать средства для оказания помощи спортсмену и его семье.

Додсон должен был провести очередной поединок 30 июля. Из-за аварии ему пришлось сняться с него.

«Хочу сообщить всем, что мы живы, никто серьёзно не пострадал. Мы врезались в автомобиль, который бросили посреди шоссе. Эта машина сама врезалась в грузовик, а с ней столкнулся ещё один автомобиль. Там не были включены никакие сигнальные огни, не было никаких опознавательных знаков. Мы врезались, наш автомобиль перевернулся несколько раз. Нам повезло, что ограждение не позволило нам вылететь на встречную полосу.

Я должен поблагодарить производителя автомобиля за то, что он создал такой безопасный внедорожник, он защитил мою семью и спас от смерти. Нам повезло, что все остались живы. Всем спасибо за поддержку», — написал Додсон на своей странице в «Фейсбуке».