Менеджер Емельяненко назвал возможных соперников Александра после боя с Джиганом

Азамат Бостанов, менеджер российского бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко, рассказал, с кем может сразиться его подопечный, после того как проведёт боксёрский поединок с известным рэпером Джиганом. Ранее сообщалось, что Емельяненко и Джиган договорились о бое, однако пока неизвестно, где и когда он пройдёт.
По словам Бостанова, Емельяненко может сразиться с Фабио Мальдонадо и с Артёмом Тарасовым.
«У меня есть несколько предложений. Это предложение на бой с Джиганом. Это предложение на бой с Фабио Мальдонадо по боксу. И я думаю, что одним из первых поединков после восстановления будет бой с Артёмом Тарасовым. С его стороны есть такая инициатива. Я считаю, что для Александра это вполне хороший разогревочный бой», — рассказал Азамат Бостанов в интервью YouTube-каналу «Вестник ММА».
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