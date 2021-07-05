Американский рестлер объяснил, зачем вызвал на бой Фёдора Емельяненко

Американский рестлер Джек Сваггер, ранее выступавший в Bellator, объяснил, почему объявил о желании провести поединок с легендарным бойцом MMA Фёдором Емельяненко.

«То, что у меня более короткая карьера, не означает, что я не такой достойный боец. У меня больше подписчиков и более яркое будущее, чем у многих других бойцов.

Дайте его (Емельяненко. — Прим. «Чемпионата») мне. Я тот, кто поможет продвижению компании, я не из тех, кто подписывает контракт на один бой. Я буду тут ещё десять лет.

Уверен, что это мой бой. Этот бой был моим с момента, когда я пришёл в Bellator», — приводит его слова MMA Fighting.

Фёдор Емельяненко проведёт следующий поединок в Москве 23 октября. Бой с его участием станет главным событием шоу. Российский спортсмен не появлялся в октагоне с декабря 2019 года. Тогда он нокаутировал экс-бойца UFC Куинтона Джексона. Та схватка прошла в Японии.

Всего в смешанных единоборствах Фёдор Емельяненко провёл 46 поединков. В них он одержал 39 побед, шесть раз Фёдор проигрывал, ещё одна схватка была признана несостоявшейся.

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