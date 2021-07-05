Пётр Ян рассказал, когда состоится реванш со Стерлингом

Бывший чемпион UFC в легчайшей весовой категории Пётр Ян рассказал, когда проведёт матч-реванш с обладателем соответствующего пояса Алджэмейном Стерлингом. По его словам, бой, вероятно, состоится в ноябре 2021 года.

«Пока точной информации нет, но ориентируемся на ноябрь. Думаю, это должен быть реванш с Алджэмейном Стерлингом.

Сейчас мне нецелесообразно драться не за пояс, так как все видели, что пояс у меня отобрали. Да, с моей стороны была допущена ошибка, но я уверенно выигрывал этот бой у первого номера, претендента на титул. Поэтому наша задача и цель — драться только за пояс», — рассказал Ян в интервью YouTube-каналу Kovalenko.

Пётр Ян лишился чемпионского пояса UFC в поединке с Алджэмейном Стерлингом, который состоялся на турнире UFC 259 в ночь с 6 на 7 марта мск. В четвёртом раунде россиянин нанёс запрещённый удар коленом в голову находившемуся в лежачем положении сопернику. Многие посчитали, что Стерлинг симулировал травму в том эпизоде. На момент остановки боя Пётр лидировал со счётом 2:1 по выигранным раундам. Это второе поражение в карьере российского бойца, при этом на его счету 15 побед.