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Усман Нурмагомедов: чтобы летать с орлами, не паситесь с индюками

Российский боец смешанных единоборств Усман Нурмагомедов, выступающий в MMA-промоушене Bellator, опубликовал на своей странице в «Инстаграме» свежую фотографию. В настоящее время российский спортсмен, как и другие члены команды экс-чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, находится на сборах в Сан-Хосе (штат Калифорния, США).

На фото Усман Нурмагомедов стоит второй слева, Хабиб — второй справа.

«Чтобы летать с орлами, не паситесь с индюками. Всем хорошей недели», — подписал он фото.

Посмотреть фото можно в «инстаграме» Усмана Нурмагомедова.

Напомним, Усман Нурмагомедов дебютировал в Bellator в ночь со 2 на 3 апреля в Анкасвилле (штат Коннектикут, США) на турнире Bellator 255. Нурмагомедов решением судей победил Майка Хэмила.

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