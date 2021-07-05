Менеджер Емельяненко рассказал о состоянии Александра

Азамат Бостанов, менеджер российского бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко, рассказал, в каком физическом состоянии в настоящее время пребывает его подопечный. Боец находится на сборах в Карачаево-Черкесии.

«Мы прошли полное медицинское обследование. Я боялся, что некоторые органы будут в плохом состоянии, но врачи сказали, что Александр здоров как бычок. Есть некая отёчность и лишний вес. Надо его сбросить и приходить в былую отличную форму, которую мы видели перед поединком с Магомедом Исмаиловым.

Желание что-то менять в первую очередь исходило от него. Я думаю, вы прекрасно понимаете, что, если бы человек не хотел меняться, он бы не полетел. Я же не вёз его насильно. Мы сели, поговорили и поняли, что нужно что-то менять. Он собрался, я приехал за ним, мы собрали вещи и полетели в Карачаево-Черкесию. Человек сделал это осознанно, целенаправленно.

Сейчас он уже неделю тренируется, занимается каждый день. Человек реально преображается на глазах. Я очень рад и надеюсь, что он восстановит былые кондиции», — рассказал Бостанов в интервью YouTube-каналу «Вестник ММА».