Экс-претендент на титул UFC Доминик Рейес перенёс операцию на колене

Боец полутяжёлого веса UFC Доминик Рейес успешно перенёс операцию на колене левой ноги. О хирургическом вмешательстве спортсмен сообщил у себя в социальных сетях.

По словам Рейеса, ему нужно было устранить проблемы с мениском. Как правило, после такой операции восстановительный период занимает от четырёх до восьми недель.

В настоящее время Рейес, одержавший 12 побед при трёх поражениях, занимает пятое место в рейтинге в своей весовой категории. В UFC 31-летний боец выступает с 2017 года. Он одержал шесть побед подряд, завоевав право на титульный бой с Джоном Джонсом. В 2020 году Джонс одержал неоднозначную победу решением судей. Но вскоре Джонс освободил титул, чтобы перейти в тяжёлый вес. В итоге пояс оспорили Ян Блахович и Рейес, польский боец одержал победу нокаутом. После этого Рейес потерпел ещё одно поражение, проиграв Иржи Прохазке.