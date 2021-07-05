Джон Маккарти дал прогноз на бой Макгрегор — Порье

Знаменитый рефери UFC Джон Маккарти рассказал об ожиданиях от третьего поединка с участием экс-чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора и бывшего временного чемпиона лиги в лёгком дивизионе Дастина Порье.
«Конор может выиграть бой, особенно в первом раунде. Но, если он снова будет стоять перед Дастином, перенеся свой вес на переднюю ногу, и попытается боксировать, его ждут большие проблемы.
Конор — крутой парень, но у него нет такой прочности, как у Дастина. От раунда к раунду он становится всё медленнее, особенно если ему наносят урон. Поэтому, если бой закончится рано — предположим, в первом раунде, — скорее всего, выиграет Конор. Но я ставлю на то, что бой зайдёт во вторую половину второго раунда или даже третий раунд», — рассказал Маккарти в интервью YouTube-каналу Weighing In.
Третий бой Конора Макгрегора и Дастина Порье состоится в ночь с 10 на 11 июля мск. В первом бою, состоявшемся в сентябре 2014 года, ирландец нокаутировал американца в первом раунде. Во втором поединке, прошедшем в январе 2021 года, Дастин взял реванш, нокаутировав Конора во втором раунде.
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