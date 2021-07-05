Даниил Квят дал прогноз на бой Макгрегор — Порье и рассказал, за кого будет болеть. Видео

Экс-пилот Формулы-1 Даниил Квят рассказал об ожиданиях от третьего поединка с участием экс-чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора и бывшего временного чемпиона лиги в лёгком дивизионе Дастина Порье. По словам Квята, он будет болеть за Макгрегора.

«Я в команде Конора и думаю, что Конор победит где-то в третьем раунде. Думаю, он с командой исправят ошибки прошлого матча, так что удачи Конору!» — сказал Квят в видео, выложенном в «инстаграме» UFC Russia.

Посмотреть видео можно в «инстаграме» UFC Russia.

Третий бой Конора Макгрегора и Дастина Порье состоится в ночь с 10 на 11 июля мск. В первом бою, состоявшемся в сентябре 2014 года, ирландец нокаутировал американца в первом раунде. Во втором поединке, прошедшем в январе 2021 года, Дастин взял реванш, нокаутировав Конора во втором раунде.