Александр Шлеменко: карьера бойца уже отходит на второй план, но что делать?

Российский боец ММА Александр Шлеменко признался, что из-за работы, связанной с собственной школой смешанных единоборств, у него не остаётся времени для участия в боях. Шлеменко открыл уже целую сеть собственных школ.

«У нас 12 филиалов, нагрузка и ответственность растёт. Времени уходит очень много, а раньше — ещё больше, потому что не было помощников. У нас нет франшизы, работаем не для того, чтобы заработать денег, а чтобы привлечь как можно больше детей. Есть бесплатные группы. Моя карьера просела, когда открыли школу. Потом сформировалась профессиональная команда, на это тоже тратил силы.

Не боюсь ли, что карьера отойдёт на второй план? Она уже отходит, но что делать? Процесс необратимый, нельзя постоянно драться. Меня в РАНХиГСе учили, что нужно раскидывать крючки, искать запасные варианты. Могу в любой момент завершить карьеру и уйти в другую деятельность», — цитирует Шлеменко «РБ Спорт».