Мухумат Вахаев проведёт бой с Рафаэлем Пессоа 28 августа в Краснодаре

Бывший чемпион ACA в тяжёлом весе Мухумат Вахаев возвращается в ACA боем на турнире ACA 127 в Краснодаре 28 августа, сообщил президент ACA Алексей Яценко. Его соперником станет экс-боец UFC бразилец Рафаэль Пессоа. В настоящий момент поясом, который осенью 2020 года Вахаев оставил вакантным, владеет американец Тони Джонсон.

31-летний Вахаев одержал семь побед подряд. В общей сложности в его активе девять побед, четыре поражения, одна ничья. В последнем бою Вахаев досрочно победил Евгения Гончарова в феврале 2020 года на турнире ACA 104.

32-летний Пессоа имеет в послужном списке 10 побед и два поражения.

Бой пройдёт на турнире ACA 127 в «Баскет-холле» (Краснодар).