Экс-боец UFC Хадис Ибрагимов дисквалифицирован на пять лет

Российский боец ММА Хадис Ибрагимов, являющийся двукратным чемпионом Европы по боевому самбо, дисквалифицирован на пять лет, сообщает пресс-служба Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Спортсмен нарушил антидопинговые правила.

Срок дисквалификации отсчитывается с 15 апреля 2021 года.

26-летний Ибрагимов является бывшим чемпионом промоушена M-1 Challenge в полутяжёлом весе. В общей сложности в ММА он одержал восемь побед и потерпел четыре поражения. Ранее он выступал в UFC.

В 2010 году Ибрагимов стал чемпионом Европы по ММА в весовой категории до 100 кг.

В UFC Ибрагимов провёл четыре поединка и потерпел четыре поражения. Последний бой Хадис провёл в сентябре 2020 года. Он проиграл решением судей Данило Маркесу.