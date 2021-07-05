Экс-боец UFC Хадис Ибрагимов дисквалифицирован на пять лет
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Российский боец ММА Хадис Ибрагимов, являющийся двукратным чемпионом Европы по боевому самбо, дисквалифицирован на пять лет, сообщает пресс-служба Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Спортсмен нарушил антидопинговые правила.
Срок дисквалификации отсчитывается с 15 апреля 2021 года.
26-летний Ибрагимов является бывшим чемпионом промоушена M-1 Challenge в полутяжёлом весе. В общей сложности в ММА он одержал восемь побед и потерпел четыре поражения. Ранее он выступал в UFC.
В 2010 году Ибрагимов стал чемпионом Европы по ММА в весовой категории до 100 кг.
В UFC Ибрагимов провёл четыре поединка и потерпел четыре поражения. Последний бой Хадис провёл в сентябре 2020 года. Он проиграл решением судей Данило Маркесу.
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