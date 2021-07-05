Порье показал физическую форму за неделю до боя с Макгрегором. Фото
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Бывший временный чемпион UFC в лёгкой весовой категории Дастин Порье опубликовал на своей странице в «Инстаграме» свежее фото, на котором можно оценить его физическую форму. В ближайшие выходные Порье в третий раз сразится с экс-чемпионом UFC в двух весовых категориях Конором Макгрегором.
«Неделя боя!» — подписал он фотографию.
Посмотреть фото можно в «инстаграме» Дастина Порье.
Третий бой Конора Макгрегора и Дастина Порье состоится в Лас-Вегасе (штат Невада, США) в ночь с 10 на 11 июля мск. В первом бою, состоявшемся в сентябре 2014 года, ирландец нокаутировал американца в первом раунде. Во втором поединке, прошедшем в январе 2021 года, Дастин взял реванш, нокаутировав Конора во втором раунде.
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