Порье показал физическую форму за неделю до боя с Макгрегором. Фото

Бывший временный чемпион UFC в лёгкой весовой категории Дастин Порье опубликовал на своей странице в «Инстаграме» свежее фото, на котором можно оценить его физическую форму. В ближайшие выходные Порье в третий раз сразится с экс-чемпионом UFC в двух весовых категориях Конором Макгрегором.

«Неделя боя!» — подписал он фотографию.

Посмотреть фото можно в «инстаграме» Дастина Порье.

Третий бой Конора Макгрегора и Дастина Порье состоится в Лас-Вегасе (штат Невада, США) в ночь с 10 на 11 июля мск. В первом бою, состоявшемся в сентябре 2014 года, ирландец нокаутировал американца в первом раунде. Во втором поединке, прошедшем в январе 2021 года, Дастин взял реванш, нокаутировав Конора во втором раунде.