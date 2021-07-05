Фрэнсис Нганну: я хотел бы подраться с Тайсоном Фьюри

Чемпион UFC в тяжёлом весе Фрэнсис Нганну прокомментировал заявление чемпиона мира по боксу в супертяжёлом весе по версии WBC Тайсона Фьюри о том, что он проведёт с ним поединок.



«Я не хочу драться с Майком Тайсоном, но хотел бы подраться с другим боксёром-тяжеловесом, таким как, например, Тайсон Фьюри. Я открыт для этого. Бокс является моей главной мечтой, и я верю, что в какой-то момент сделаю шаг в этом направлении», — приводит слова Фрэнсиса Нганну Mirror.



Ранее Фьюри сказал, что проведёт бой с Нганну после поединков с Деонтеем Уайлдером и Энтони Джошуа.



Третий поединок Тайсон Фьюри — Деонтей Уайлдер состоится в Лас-Вегасе (штат Невада, США) 24 июля. В декабре 2018 года первый бой Фьюри — Уайлдер завершился вничью. В феврале 2020 года британский боксёр нокаутировал американца и отобрал у него пояс WBC в тяжёлом весе.

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