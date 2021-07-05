Корейский зомби: всегда будут люди, которые ненавидят меня

Боец ММА Чон Чхан Сон, известный под прозвищем Корейский зомби, обратился к критикам.
«Я понял одну вещь. Как бы сильно я не старался, какие бы результаты не показывал, всегда будут люди, которые ненавидят меня. Неважно, что я сделаю, проиграю или выиграю, ненавистники всегда найдутся. Я не собираюсь больше стараться для них, потому что они не изменят мнения обо мне. Вместо этого я буду работать для тех людей, которые правда поддерживают меня.
У меня были неудачи, но неважно, кто и с кем дерётся. Все любят победителей. Но если есть победитель, то есть и тот, кто проиграл. Победа — большое дело. Но оно будет много значить, если вы сможете поддержать бойцов, которых постигла неудача», — приводит слова Чхан Сона MMAMania.
Ранее Корейский зомби победил Дэна Иге на турнире UFC Vegas 29. Бой Корейского зомби и Иге продлился все пять раундов и завершился победой корейца единогласным решением судей. Для Чхан Сона эта победа стала 17-й в смешанных единоборствах. Также на его счету шесть поражений. Иге, в свою очередь, потерпел четвёртое поражение при 15 победах.
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