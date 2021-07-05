Менеджер Емельяненко: Александр был в загуле, но сейчас всё в порядке

Азамат Бостанов, менеджер Александра Емельяненко, рассказал, что его подопечный действительно находился в загуле, но сейчас вернулся к тренировкам и готовится к следующему бою.
«Александр находится в Карачаево-Черкесской Республике, где проходит восстановительные процедуры. Думаю, там же он будет проходить подготовку к своему следующему бою. Отправился он туда как минимум на 2-3 месяца.
Перманентно он находился именно в «романтическом» настроении, но были как взлёты, так и падения. Плотно встать на ноги и взяться за себя получилось недавно. Не хотелось бы вдаваться в подробности, чтобы не делиться какими-то моментами из личной жизни Александра, но период был непростой. Главное, что он принял решение вернуться к нормальной и здоровой жизни. Было ли тяжело? Да. Был ли он в загуле? Да. Но сейчас всё в порядке», — приводит слова Азамата Бостанова Sport24.
- 5 июля 2021
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