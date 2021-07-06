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Малиньяджи дал прогноз на бой Макгрегор — Порье

Малиньяджи дал прогноз на бой Макгрегор — Порье
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Бывший чемпион мира по боксу в двух весовых категориях Поли Малиньяджи рассказал об ожиданиях от третьего поединка с участием экс-чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора и бывшего временного чемпиона лиги в лёгком дивизионе Дастина Порье.

«Знаете, мне кажется, что Конору, вероятно, опять надерут зад. Но это нормально, некоторые скажут, что он снова не был сосредоточен. Они скажут: он только что продал свой бренд виски за $ 600 млн», — цитирует Малиньяджи BJPenn.

Третий бой Конора Макгрегора и Дастина Порье состоится в ночь с 10 на 11 июля мск. В первом бою, состоявшемся в сентябре 2014 года, ирландец нокаутировал американца в первом раунде. Во втором поединке, прошедшем в январе 2021 года, Дастин взял реванш, нокаутировав Конора во втором раунде.

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