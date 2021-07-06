Порье: победил бы Макгрегора в 10 боях из 10, если бы они длились более одного раунда

Американский боец Дастин Порье уверен, что ему выгоднее вести бой с ирландцем Конором Макгрегором в поздних раундах. По словам Порье, в этом случае у оппонента фактически не будет шансов. В ночь на 11 июля мск соперники проведут третий бой. Первый поединок, проходивший в 2014 году, выиграл Макгрегор. Второй бой, состоявшийся в начале 2021 года, закончился победой Порье.

«Наверное, он будет пытаться ловить меня, когда я попытаюсь пробить лоукики, да? Я уверен, что он будет пытаться. Но я могу вообще отказаться от лоукиков, скорее, это он их будет наносить. Я даже не тренирую эти удары.

Думаю, Конор будет более агрессивным. Он попытается завершить бой как можно раньше. Макгрегор понимает, что мне становится комфортнее с течением боя. На его месте попытался бы всё побыстрее закончить. Уверен, что я выиграл бы 10 боёв из 10, если бы они длились больше одного раунда», — цитирует Порье ESPN.