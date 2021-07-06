«Дастин, болван, я иду за тобой». Макгрегор выложил голосовой твит для Порье

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор обратился к бывшему временному чемпиону UFC в лёгком весе Дастину Порье в преддверии третьего поединка, который состоится в ближайшие выходные.

«Дастин, болван, я иду за тобой», — сказал Макгрегор.

Прослушать аудио можно в «твиттере» Конора Макгрегора.

Третий бой Конора Макгрегора и Дастина Порье состоится в Лас-Вегасе (штат Невада, США) в ночь с 10 на 11 июля мск. В первом бою, состоявшемся в сентябре 2014 года, ирландец нокаутировал американца в первом раунде. Во втором поединке, прошедшем в январе 2021 года, Дастин взял реванш, нокаутировав Конора во втором раунде. На счету Макгрегора 22 победы и пять поражений, у Порье 27 побед и шесть поражений, ещё один бой признали несостоявшимся.