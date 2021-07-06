Хамзат Чимаев может перенести операцию

Шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев, выступающий в UFC в полусредней и средней весовых категориях, может перенести операцию на колене. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на представителя команды спортсмена.
«Существует вероятность того, что Хамзат перенесёт операцию на колене», — сообщил источник.
Напомним, ранее Хамзат Чимаев тяжело перенёс коронавирус. После COVID-19 у него начались серьёзные проблемы со здоровьем, которые мешали ему тренироваться. В какой-то момент Чимаев объявил об уходе из спорта. Но глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров стал одним из тех, кто переубедил спортсмена не бросать смешанные единоборства.
На счету Хамзата Чимаева девять побед в девяти поединках в смешанных единоборствах, в том числе три победы в трёх боях в UFC.
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