Непобеждённый россиянин из UFC рассказал, кто победил бы в бою Нурмагомедов — Фергюсон

Российский полулегковес UFC Мовсар Евлоев, на счету которого 15 побед в 15 боях в MMA, предположил, кто победил бы в поединке с участием экс-чемпиона лиги в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова и американца Тони Фергюсона. Бой Хабиб — Фергюсон пытались организовать пять раз, однако его проведение всякий раз срывалось по различным причинам.

«Тони непременно был бы интересным соперником для Хабиба. Но каждый раз, когда этот бой должен был состояться и я думал, кто же выиграет, для меня всегда фаворитом был Хабиб.

Однако Тони всегда был опасным соперником. Было очень много моментов, когда от него никто не ожидал какого-то действия, но он это делал и у него получалось вырывать победу.

Да, он был бы хорошим соперником для Нурмагомедова. Но моим фаворитом каждый раз был Хабиб», — рассказал Евлоев в интервью YouTube-каналу RT Sport MMA.

