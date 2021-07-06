Масвидаль рассказал, с кем бы хотел провести следующий бой
Поделиться
Американский боец ММА Хорхе Масвидаль готов к возвращению в октагон. Масвидаль рассказал, с кем хотел бы подраться дальше. По словам Хорхе, его интересует бой с Колби Ковингтоном или Ником Диазом.
«Говорил с Абрахамом Кавой, менеджером Масвидаля, разговаривали о планах Хорхе. Он сказал, что Масвидаль намеревается вернуться в октагон в октябре / ноябре, хочет бой с Ником Диазом или Колби Ковингтоном», — написал журналист Ариэль Хельвани в своём «твиттере».
Ранее Масвидаль раскритиковал UFC за низкие гонорары бойцов. Последним соперником бойца был чемпион UFC Камару Усман, Масвидаль потерпел поражение.
Комментарии
- 6 июля 2021
-
12:11
-
11:45
-
11:18
-
11:12
-
11:09
-
10:45
-
10:35
-
10:10
-
09:44
-
09:31
-
00:42
-
00:40
- 5 июля 2021
-
22:38
-
21:57
-
21:05
-
19:48
-
18:30
-
17:46
-
17:40
-
16:02
-
15:37
-
15:29
-
14:16
-
13:41
-
13:40
-
13:05
-
12:36
-
11:33
-
11:04
-
11:01
-
10:46
-
09:59
-
09:51
-
09:47
-
09:33
Партнерский контент