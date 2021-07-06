Масвидаль рассказал, с кем бы хотел провести следующий бой

Американский боец ММА Хорхе Масвидаль готов к возвращению в октагон. Масвидаль рассказал, с кем хотел бы подраться дальше. По словам Хорхе, его интересует бой с Колби Ковингтоном или Ником Диазом.

«Говорил с Абрахамом Кавой, менеджером Масвидаля, разговаривали о планах Хорхе. Он сказал, что Масвидаль намеревается вернуться в октагон в октябре / ноябре, хочет бой с Ником Диазом или Колби Ковингтоном», — написал журналист Ариэль Хельвани в своём «твиттере».

Ранее Масвидаль раскритиковал UFC за низкие гонорары бойцов. Последним соперником бойца был чемпион UFC Камару Усман, Масвидаль потерпел поражение.