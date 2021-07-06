Джефф Монсон объявил о желании сразиться с Фёдором Емельяненко

Бывший боец смешанных единоборств, а ныне депутат совета Красногорского городского округа Московской области Джефф Монсон заявил, что желает сразиться с легендарным бойцом MMA Фёдором Емельяненко. Ранее сообщалось, что Емельяненко проведёт бой в Москве 23 октября, пока неизвестно, кто станет его соперником.

Монсон уже объявлял о завершении карьеры, однако теперь не исключил, что вернётся на один бой. В 2011 году он проиграл Емельяненко решением судей.

«Я хотел бы вернуться на ринг и провести свой последний бой, завершить профессиональную карьеру в России, в моём новом доме, при российской публике. Bellator 23 октября в Москве — отличная возможность сделать это.

Я бы хотел бой с Фёдором Емельяненко. Думаю, это была бы отличная точка, замечательное завершение карьеры для обоих нас. Я достаточно популярен в России, Фёдор — величайший боец, легенда. Для меня было бы честью взять у него реванш. Его команда ещё не определилась с соперником — посмотрим, кого он выберет. Вне зависимости от соперника это будет интереснейший бой.

В любом случае, даже если Фёдор не заинтересуется этой идеей, я готов подраться с Александром Емельяненко, с любым другим бойцом 23 октября в Москве. Думаю, это был бы лучший способ завершить карьеру», — приводит слова Монсона Sport24.