Кларисса Шилдс: Макгрегору в поединке с Порье нужно забыть о боксе

Олимпийская чемпионка мир по боксу Кларисса Шилдс поделилась ожиданиями от боя ирландца Конора Макгрегора и американца Дастина Порье. Шилдс ранее провела первый бой по правилам ММА в карьере. Она победила Бриттни Элкин на турнире PFL 4.

«Макгрегору нужно переключиться, забыть о боксе. Ему нужно вновь вернуться к ММА, использовать борьбу. Я думаю, что Порье в этом случае будет некомфортно», — сказала Шилдс в ролике, опубликованном Sky Sports.

Порье и Макгрегор проведут уже третий поединок. Первый бой, проходивший в 2014 году, закончился победой ирландца. В 2021 году уже Порье нокаутировал соперника.

Ранее Шилдс призналась, что прекрасно понимает, почему женские бои в ММА вызывают больше интереса, чем боксёрские поединки.