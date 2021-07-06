Менеджер Емельяненко рассказал о распорядке дня Александра

Азамат Бостанов, менеджер российского бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко, рассказал о распорядке дня подопечного. Боец находится на сборах в Карачаево-Черкесии.

«У него есть режим, в котором он живёт. Могу вкратце рассказать: подъём в 9 утра, в 9:30 у него утренняя тренировка, после тренировки он возвращается завтракать, после завтрака — процедуры.

Он находится в санатории, который специализируется на постковидном восстановлении, но там много аппаратов, полезных для любого человека. Процедуры, дневной сон, проснулся, пообедал, свободное время. В свободное время мои друзья возят его по различным местам.

Вечером вернулись на базу в санаторий. Вечерняя пробежка, тренировка, ужин, свободное время и отбой», — рассказал Бостанов в интервью YouTube-каналу «Вестник ММА».