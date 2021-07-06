Менеджер Емельяненко рассказал о распорядке дня Александра

Азамат Бостанов, менеджер российского бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко, рассказал о распорядке дня подопечного. Боец находится на сборах в Карачаево-Черкесии.
«У него есть режим, в котором он живёт. Могу вкратце рассказать: подъём в 9 утра, в 9:30 у него утренняя тренировка, после тренировки он возвращается завтракать, после завтрака — процедуры.
Он находится в санатории, который специализируется на постковидном восстановлении, но там много аппаратов, полезных для любого человека. Процедуры, дневной сон, проснулся, пообедал, свободное время. В свободное время мои друзья возят его по различным местам.
Вечером вернулись на базу в санаторий. Вечерняя пробежка, тренировка, ужин, свободное время и отбой», — рассказал Бостанов в интервью YouTube-каналу «Вестник ММА».
- 6 июля 2021
-
13:50
-
13:20
-
13:04
-
12:30
-
12:11
-
11:45
-
11:18
-
11:12
-
11:09
-
10:45
-
10:35
-
10:10
-
09:44
-
09:31
-
00:42
-
00:40
- 5 июля 2021
-
22:38
-
21:57
-
21:05
-
19:48
-
18:30
-
17:46
-
17:40
-
16:02
-
15:37
-
15:29
-
14:16
-
13:41
-
13:40
-
13:05
-
12:36
-
11:33
-
11:04
-
11:01
-
10:46