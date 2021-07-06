Флойд Мейвезер назвал топ-5 боксёров за всю историю

Бывший чемпион мира по боксу в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер ответил на вопрос, кто, помимо него самого, входит в пятёрку лучших боксёров в истории.

«Начну с Пернелла Уитакера. Теперь Роберто Дюран. Чёрт, я в затруднительном положении.

Тяжеловесы… Выберу Ларри Холмса. Он победил всех в своё время. У него была база, у него был джеб. И сейчас он прекрасно живёт, поскольку сделал умные инвестиции.

Ещё Аарон Прайор. Причина, по которой он проиграл единственный бой, — наркотики», — приводит слова Мейвезера Talk Sport, ссылаясь на прямой эфир в «инстаграме» FatJoe.

Пернел Уитакер становился чемпионом мира в четырёх весовых категориях. Он шесть раз успешно защищал титул абсолютного чемпиона в лёгком весе, что является рекордом. Роберто Дюран также завоёвывал пояса в четырёх весах, он одержал 103 победы (в том числе 70 нокаутом) в 119 боях. Ларри Холмс был чемпионом мира по версии WBC на протяжении пяти лет, он является одним из пятерых боксёров, побеждавших легендарного Мохаммеда Али. Аарон Прайор, бывший чемпион мира в полусреднем весе, потерпел лишь одно поражение в 40 боях. Что касается Мейвезера, то у него 50 побед в 50 боях.