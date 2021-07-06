Непобеждённый россиянин из UFC назвал самого сложного соперника Хабиба Нурмагомедова

Российский полулегковес UFC Мовсар Евлоев, на счету которого 15 побед в 15 боях в MMA, высказал мнение, что самым сложным соперником для бывшего чемпиона лиги в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова был экс-чемпион в двух весах Конор Макгрегор.
На счету Нурмагомедова 29 побед в 29 боях в MMA. Макгрегора он победил в октябре 2018 года, успешно применив болевой приём в четвёртом раунде.
«Из соперников, которые были у Хабиба, наверное, Конор смотрелся более-менее конкурентно, потому что до самого конца этого боя была интрига. А с Джастином Гэтжи, с тем же Дастином Порье, за исключением момента, когда тот взял Хабиба на удушающий приём и со стороны казалось, что это довольно-таки жёстко, в принципе, всё было очевидно до начала», — рассказал Евлоев в интервью YouTube-каналу RT Sport MMA.
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