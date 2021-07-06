Джейк Пол: чему старикан Мейвезер может научить Вудли?

YouTube-блогер Джейк Пол заявил, что его не беспокоит усиленная подготовка его будущего соперника Тайрона Вудли к поединку, который состоится 28 августа. Ранее Вудли опубликовал фотографии, на которых он тренируется вместе с экс-чемпионом мира по боксу Флойдом Мейвезером. Экс-чемпион UFC Вудли проведёт дебютный бой по правилам бокса.

«Как Флойд Мейвезер, не сумевший набрать форму или придумать стратегию, чтобы побить моего брата, сможет чему-то научить другого старикана? Он не сможет помочь ему победить меня», — цитирует Пола DailyMail.

Ранее Мейвезер сообщил, что намеревается помочь Вудли подготовиться к бою. Что касается поединка Флойда и Логана Пола, брата Джейка Пола, он закончился ничьей.