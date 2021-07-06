Биспинг дал прогноз на бой Макгрегор — Порье
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Бывший чемпион UFC в среднем весе Майкл Биспинг рассказал об ожиданиях от третьего поединка с участием экс-чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора и бывшего временного чемпиона лиги в лёгком дивизионе Дастина Порье.
«Из-за недавнего нокаута я склонен думать, что победит Порье. Но, как мы знаем, Макгрегора нельзя недооценивать», — цитирует Майкла Биспинга издание BJPenn.com.
Третий бой Конора Макгрегора и Дастина Порье состоится в Лас-Вегасе (штат Невада, США) в ночь с 10 на 11 июля мск. В первом бою, состоявшемся в сентябре 2014 года, ирландец нокаутировал американца в первом раунде. Во втором поединке, прошедшем в январе 2021 года, Дастин взял реванш, нокаутировав Конора во втором раунде.
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