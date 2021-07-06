Стерлинг ответил на очередной выпад Яна

Чемпион UFC в легчайшем весе Алджэмейн Стерлинг опубликовал новую запись в «Твиттере». Стерлинг ответил на новый выпад россиянина Петра Яна.
Ян опубликовал запись в своём «твиттере», в которой назвал Стерлинга грубым словом.
«Забавно, что ты меня так обзываешь, хотя использовал грязный приём. У тебя был шанс доказать, что ты являешься «лучшим», ты мог победить человека, который дрался со всеми и ЗАСЛУЖИЛ титульный бой. Но ты поступил нечестно», — написал Стерлинг.
Пётр Ян лишился чемпионского пояса UFC в поединке с Алджэмейном Стерлингом, который состоялся на турнире UFC 259 в ночь с 6 на 7 марта мск. В четвёртом раунде россиянин нанёс запрещённый удар коленом в голову находившемуся в лежачем положении сопернику. Многие посчитали, что Стерлинг симулировал травму в том эпизоде. На момент остановки боя Пётр лидировал со счётом 2:1 по выигранным раундам. Это второе поражение в карьере российского бойца, при этом на его счету 15 побед.
- 6 июля 2021
-
16:07
-
15:59
-
15:33
-
13:50
-
13:20
-
13:04
-
12:30
-
12:11
-
11:45
-
11:18
-
11:12
-
11:09
-
10:45
-
10:35
-
10:10
-
09:44
-
09:31
-
00:42
-
00:40
- 5 июля 2021
-
22:38
-
21:57
-
21:05
-
19:48
-
18:30
-
17:46
-
17:40
-
16:02
-
15:37
-
15:29
-
14:16
-
13:41
-
13:40
-
13:05
-
12:36
-
11:33