Стерлинг ответил на очередной выпад Яна

Чемпион UFC в легчайшем весе Алджэмейн Стерлинг опубликовал новую запись в «Твиттере». Стерлинг ответил на новый выпад россиянина Петра Яна.

Ян опубликовал запись в своём «твиттере», в которой назвал Стерлинга грубым словом.

«Забавно, что ты меня так обзываешь, хотя использовал грязный приём. У тебя был шанс доказать, что ты являешься «лучшим», ты мог победить человека, который дрался со всеми и ЗАСЛУЖИЛ титульный бой. Но ты поступил нечестно», — написал Стерлинг.

Пётр Ян лишился чемпионского пояса UFC в поединке с Алджэмейном Стерлингом, который состоялся на турнире UFC 259 в ночь с 6 на 7 марта мск. В четвёртом раунде россиянин нанёс запрещённый удар коленом в голову находившемуся в лежачем положении сопернику. Многие посчитали, что Стерлинг симулировал травму в том эпизоде. На момент остановки боя Пётр лидировал со счётом 2:1 по выигранным раундам. Это второе поражение в карьере российского бойца, при этом на его счету 15 побед.