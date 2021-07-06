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Ислам Махачев: Калифорния — потрясающее место. Она похожа на Дагестан

Ислам Махачев: Калифорния — потрясающее место. Она похожа на Дагестан
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Российский боец смешанных единоборств Ислам Махачев, выступающий в UFC в лёгкой весовой категории, сравнил американский штат Калифорнию с родным Дагестаном. В настоящее время Махачев проводит тренировочный лагерь в Сан-Хосе (Калифорния, США).

«Калифорния — потрясающее место. Она похожа на Дагестан», — написал он в «Инстаграме», прикрепив текст к своему фото на фоне калифорнийского пейзажа.

Посмотреть фото можно в «инстаграме» Ислама Махачева.

В ночь с 17 на 18 июля мск Махачев сразится с Тиаго Мойзесом. Последний раз россиянин бился в марте 2021 года. Тогда он досрочно победил Дрю Добера. Это был первый поединок Ислама с сентября 2019 года. На данный момент победная серия Махачева состоит из семи встреч. Что касается Мойзеса, то он одержал три победы кряду. В последний раз он бился в феврале нынешнего года и победил Александра Эрнандеса решением судей.

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