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Уайлдер: хочу закончить карьеру Фьюри

Уайлдер: хочу закончить карьеру Фьюри
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Бывший чемпион мира по боксу в тяжёлом весе по версии WBC Деонтей Уайлдер высказался о предстоящем поединке с чемпионом мира по боксу в супертяжёлом весе по версии WBC Тайсоном Фьюри.

Эта трилогия закрывает главу, посвящённую мне и Фьюри. Мой разум сейчас очень жесток, и я хочу попытаться закончить его карьеру. Я хочу заполнить этот пробел», – приводит слова Уайлдера на своей странице в «Твиттере» журналист Майкл Бенсон, ссылаясь на 78SPORTSTV.

Это будет уже третий бой Уайлдера и Фьюри: первый закончился ничьей, а во втором Фьюри нокаутировал оппонента. Третий бой состоится 24 июля в Лас-Вегасе.

Ранее YouTube-блогер Джейк Пол заявил, что его не беспокоит усиленная подготовка его будущего соперника Тайрона Вудли к поединку, который состоится 28 августа.

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