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Гассиев: обсудили мои перспективы в борьбе с главным тренером сборной — перспектив никаких

Гассиев: обсудили мои перспективы в борьбе с главным тренером сборной — перспектив никаких
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Российский боксёр Мурат Гассиев разместил новый пост на своей странице в «Инстаграме». На снимке вместе с Муратом изображён главный тренер сборной России по вольной борьбе — Дзамболат Тедеев.

«Обсудили мои перспективы в борьбе вместе с главным тренером сборной Дзамболатом Тедеевым. Стало ясно — перспектив никаких», — написал Гассиев.

Фотографию можно посмотреть на странице Мурата Гассиева в «Инстаграме».

Гассиев вернётся на ринг 22 июля 2021 года. Россиянин должен был провести поединок с Эрканом Тепером из Германии. Однако вчера, 5 июля, стало известно, что у Гассиева сменился соперник. Им стал другой немец — Майкл Валлиш. Бой соперников возглавит большой вечер бокса, который будет проходить в Москве на арене «Динамо».

Последний бой экс-чемпион WBA и IBF в первом тяжёлом весе Гассиев провёл в октябре 2020 года. Тогда он нокаутировал албанца Нури Сефери, успешно дебютировав в тяжёлом весе. В общей сложности Гассиев одержал 27 побед и потерпел одно поражение.

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